Onde anda o Pai Natal? Segue aqui a sua viagem

O Natal é tempo de família, de descanso e, sim, de prendas, especialmente para os mais pequenos. É quase hora de rasgar os embrulhos que o Pai Natal deixará no sapatinho das crianças (pequenas e crescidas), mas onde é que ele anda? O North American Aerospace Defense Command (NORAD) mostra-lhe onde.

Há 62 anos um anúncio da Sears deu o número do Pai Natal às crianças norte-americanas e pediu-lhes para ligar para dizerem o que queriam no sapatinho, mas o número estava errado e a chamada foi parar ao organismo do Exército que protege os céus dos EUA de um ataque.

Foi ai que surgiu a ideia e hoje, mais uma vez, enquanto controla os céus dos EUA para evitar um ataque inesperado – Kim Jong-un bem diz que os EUA fizeram uma declaração de guerra, nunca se sabe – ou de algum avião a violar o espaço aéreo americano, o NORAD decidiu começar a seguir o Pai Natal na sua viagem pelas chaminés de todo o mundo.

Usando os mesmos satélites, a sua rede de 47 bases, satélites usados para espionagem, caças, o NORAD decidiu mais uma vez seguir o Pai Natal e mostrar às crianças de todo o mundo que o velhinho de barbas brancas e os seus ajudantes não só existe, mas está prestes a chegar. Segue aqui a viagem do Pai Natal.

Continuar a ler