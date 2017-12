Wall Street fecha no vermelho com Dow Jones a perder 0,03%

Nova Iorque, 26 dez (Lusa) – A Bolsa de Nova Iorque encerrou hoje em baixa com o principal índice, o Dow Jones, a perder uns ligeiros 0,03% para os 24.746,21 pontos, penalizado pelas cotadas tecnológicas.

Também o tecnológico Nasdaq recuou 0,34% para os 6.936,25 pontos e o alargado Standard and Poor’s 500 desvalorizou 0,11% para os 2.680,50 pontos.

“Estamos a assistir a uma continuação da rotação dos índices em que os títulos tecnológicos caem depois da grande distribuição que aconteceu”, afirmou a analista Maris Ogg, da Tower Bridge Advisors

Os títulos tecnológicos reagrupados no Standard and Poor’s 500 caíram 0,70%, ou seja, uma queda mais pesada do que o índice alargado, tendo sido penalizados pelas cotadas da Apple (-2,54%), do Facebook (-0,68%), do Netflix (-1,15%) e do Twitter (-0,82%).

Estas perdas da Apple surgem depois de a imprensa tailandesa ter publicado informações dando conta de que as vendas antecipadas do iPhone X no primeiro trimestre de 2018 foram de 30 milhões, abaixo dos 50 milhões anteriormente estimados.

