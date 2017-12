Marcelo dá um pré-aviso de veto. Deputados têm oito dias para alterar projeto ou pedir intervenção do TC

O Presidente da República fez saber esta quarta-feira que vai esperar oito dias para “se pronunciar” sobre as alterações à lei do financiamento dos partidos, aprovadas na Assembleia da República na semana passada, por PS, PSD, PCP, Bloco de Esquerda e PEV. Só o CDS e o PAN votaram contra. Marcelo dá estes mesmos oito dias aos deputados para poderem ser eles a agir relativamente a um diploma que está a levantar polémica.

Numa nota publicada no site oficial da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa refugia-se numa norma da Constituição para evitar pronunciar-se já sobre o diploma que lhe chegou na sexta-feira, dia 22. Tendo em conta que as alterações visam uma lei orgânica (a do Tribunal Constitucional, neste caso), “o Presidente da República não se pode pronunciar antes de decorridos oito dias após a sua receção”, de acordo com o que está definido na Constituição, entende Marcelo.

O texto Constitucional, no número 7 do artigo 278º, refere-se à fiscalização preventiva da constitucionalidade dos diplomas e define que “o Presidente da República não pode promulgar os decretos a que se refere o n.º 4 [como leis orgânicas] sem que decorram oito dias após a respetiva receção ou antes de o Tribunal Constitucional sobre eles se ter pronunciado, quando a intervenção deste tiver sido requerida”.

O chefe de Estado remete ainda para este mesmo artigo da Constituição, para dizer que “durante este período de oito dias, têm o primeiro-ministro e um quinto dos Deputados em funções, o direito de requerer a fiscalização preventiva da constitucionalidade do decreto”.

Tendo em conta que o Presidente recebeu o diploma do Parlamento em Belém na sexta-feira, o prazo de oito dias que refere expira já na próxima sexta-feira.

