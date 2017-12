Trump e o muro: oito protótipos de nove metros de altura já estão a ser testados

A cidade de San Diego tem por estes dias uma linha de horizonte diferente: oito paredes de nove metros cada uma estão lado a lado, no sítio onde, segundo Donald Trump, vai ser construído o (que falta do) grande muro a dividir os Estados Unidos e o México.

O muro de 3.218 quilómetros – ao longo de toda a fronteira entre os dois países – foi a principal promessa da campanha presidencial de Donald Trump. Oito empresas de construção diferentes construíram um protótipo e todos eles estão agora a ser avaliados pela Customs and Border Protection.

Ainda que muitos americanos não acreditem na real possibilidade da construção do muro, os agentes da Customs and Border Protection garantem que a divisão vai passar “uma mensagem psicológica”. A Sky News falou com Mario Villarreal, o chefe da divisão de San Diego desta organização, que explica que está é “a mensagem de que somos um país maravilhoso, o maior país do mundo, e a todos os que queiram vir para os Estados Unidos nós recomendamos que escolham os métodos legais”.

