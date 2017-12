Défice de 2.084 milhões de euros até novembro, menos 2.326 milhões que em 2016

O défice das Administrações Públicas, em contas públicas, totalizou 2.084 milhões de euros até novembro, menos 2.326 milhões de euros do que no mesmo período de 2016, segundo divulgou esta quarta-feira o Ministério das Finanças.

Num comunicado que antecede a divulgação da síntese de execução orçamental até novembro pela Direção-Geral de Orçamento (DGO), o Ministério das Finanças justifica que esta redução do défice se deveu a um crescimento da receita de 4,3% e a uma “contenção da despesa”, que cresceu 0,8%.

O ministério tutelado por Mário Centeno afirma que “a evolução do défice ao longo do ano garante, pelo segundo ano consecutivo, o cumprimento dos objetivos orçamentais estabelecidos no Orçamento do Estado”.

“A rigorosa execução orçamental, associada à evolução positiva da receita, permitem a redução da dívida pública em percentagem do Produto Interno Bruto (PIB)”, acrescenta.

O excedente primário, que exclui os encargos com a dívida pública, ascendeu a 5.800 milhões de euros, uma melhoria de 2.281 milhões de euros.

