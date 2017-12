Navio suíço choca contra ponte na Alemanha e faz 25 feridos

Pelo menos 25 pessoas ficaram feridas na terde de terça-feira depois de um navio suíço onde seguiam ter chocado contra uma ponte, na cidade de Duisburg, na zona oeste da Alemanha, de acordo com informações avançadas pela BBC.

A maioria das vítimas sofreram ferimentos ligeiros. Quatro delas foram transportadas para o hospital mas já receberam alta esta quarta-feira.

O navio de 100 metros de comprimento viajava no rio Rhine — que nasce na Suíça e desagua na Holanda, no Mar do Norte, passando pela Alemanha. O navio acabou por colidir com um pilar de uma ponte da cidade de Duisburg. A ponte foi encerrada enquanto as autoridades levavam a cabo testes estruturais.

Os passageiros que não foram encaminhados para o hospital continuaram a viagem com destino à Holanda com outro navio da mesma companhia, a Swiss Crystal.

