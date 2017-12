Nicolau Santos é o novo presidente do conselho de administração da Lusa

A saída de Nicolau Santos do Expresso foi anunciada a 15 de dezembro — o até agora diretor-adjunto do semanário vai manter-se em funções até final do ano. Esta quinta-feira, e poucas semanas depois do anúncio, ficou a saber-se que é Nicolau Santos a escolha do Governo para o cargo de presidente do conselho de administração da agência Lusa.

Um cargo que, conseguiu apurar o Observador junto de fonte oficial do Ministério da Cultura, o jornalista assumirá no final de fevereiro.

Na manhã desta quinta-feira o Público escreveu que os ex-ministros da Cultura socialistas Gabriela Canavilhas e João Soares estariam igualmente na lista de nomes apontados pelo Governo ao cargo.

Nicolau Santos sucede assim a Teresa Marques. A nomeação vai agora seguir os procedimentos normais, com a assembleia-geral (onde serão designados os novos presidente e o vice-presidente do conselho de administração) da Lusa a ser convocada no final de fevereiro, altura em que Teresa Marques apresentará as contas de 2017 e deixará da agência de notícias.

