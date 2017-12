Quatro horas depois, avião regressa à origem para largar passageiro que entrou no voo errado

Um voo da All Nipon Airways (ANA) que partiu dos EUA em direção a Tóquio, no Japão, fez oito horas para ligar Los Angeles… a Los Angeles. A meio da viagem, quando sobrevoava o Pacífico, soou um alarme a bordo: havia um passageiro a bordo que não pertencia aquele voo. A solução foi dar meia volta, regressar aos EUA, deixar o passageiro — que até queria viajar para Tóquio — para repetir o mesmo percurso mais tarde.

.@chrissyteigen is on an international flight that turned around 4 hours in because a passenger isn’t supposed to be on plane. Look at this flight path! This is my Twilight Zone. pic.twitter.com/II06VmfOah — Jensen Karp (@JensenClan88) December 27, 2017

A bordo estavam, também, o cantor John Legend e a mulher, a modelo Christine Teigen. A insatisfação da modelo com a decisão do piloto — que, segundo o El País, se limitou a seguir o protocolo de segurança — ficou bem expressa nas redes sociais. Em vários tweets, Teigen, que há menos de um mês anunciou estar grávida do segundo filho do casal, questiona-se sobre a razão por que foi decidido “punir” os cerca de 150 passageiros devido ao “erro de uma pessoa”.

Why did we all get punished for this one person’s mistake? Why not just land in Tokyo and send the other person back? How is this the better idea, you ask? We all have the same questions. — christine teigen (@chrissyteigen) December 27, 2017

Num outro tweet, publicado dois minutos antes, a modelo garante que não vai descansar enquanto não lhe explicarem como foi que se percebeu, já durante o voo, que a pessoa em causa estava no voo errado.

I won’t be able to sleep until I know how this person figured out they were on the wrong flight. That’s all I ask. 150 people have been majorly inconvenienced, please, just tell me — christine teigen (@chrissyteigen) December 27, 2017

O voo 175 da ANA partiu de Los Angeles às 11h36 da última terça-feira. Oito horas depois, voltava a aterrar no aeroporto internacional daquela cidade norte-americana. Perante a avalanche de críticas provocada pelas publicações de Christine Teigen, a companhia recorreu também ao twitter para pedir “desculpa” aos passageiros do voo. “Falhámos no serviço aos clientes que desejamos para vocês”, dizia a japonesa ANA, quatro horas depois de a modelo norte-americana expressar o seu descontentamento.

We apologize to all of our passengers on Flight 175; we failed to deliver the customer service we strive for. Thank you all for your comments and allowing us to connect, learn and serve you better. We welcome ongoing feedback to understand how we can work to make this right. — All Nippon Airways (@FlyANA_official) December 27, 2017

O pedido de desculpas não evitou a interrogação de outras pessoas. “Por favor, expliquem… com todo o raio de segurança, como é que uma pessoa que não devia estar num voo acaba por levar a que esse voo dê a volta por um erro dos vossos empregados? Não foi propriamente seguro, foi?”

please do explain….. with all the damned security, how a person who wasnt supposed to be on the flight ended up causing the flight to be turned around because of your staffs mess up? not exactly safe was it — Mathew Lisett (@Mathew30) December 27, 2017

Noutro registo, houve quem interpelasse diretamente a modelo para perceber por que razão o casal não tinha optado por alugar um jato privado para aquela deslocação. Teigen fez o favor de explicar: “Gostava apenas que soubessem que um voo privado internacional custa qualquer coisa como… 300 mil dólares”. A modelo ainda publicou algumas mensagens em que brincava com as refeições servidas a bordo e assinalou o facto de John Legend celebrar o aniversário a bordo do avião.

