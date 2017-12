Nada de ofensas. Mini diz “não” aos palavrões

Já aqui lhe falámos do Mini Yours Customised, o serviço da marca britânica do grupo BMW que se destina a elevar a fasquia da personalização do simpático modelo, gravando determinadas palavras em algumas partes do veículo. Muito provavelmente, a Mini estaria a pensar em frases como “Mini da Mimi”, “Minizão do João” ou, até mesmo, “Fast and Furious”, ou quaisquer outras propostas relacionadas com filmes… Mas os criativos ingleses não contaram com a imaginação dos seus clientes, nem com o seu desejo de acertar contas com inimigos ou personalidades públicas…

O construtor britânico abriu a possibilidade de produzir determinadas peças em impressoras 3D, tanto para o interior como para o exterior do modelo, em que podiam ser gravadas palavras, sem que de início houvesse alguma limitação para os termos a empregar. Sabe-se agora que, para pôr cobro a abusos – e proteger-se de eventuais processos –, a Mini impõe limites.

Segundo a autorai.nl, a marca criou uma lista de palavrões ou termos ofensivos, que promete continuar a aumentar nos próximos tempos, pois das agressões pessoais rapidamente se pode evoluir para as religiosas e destas para o futebol. Mais grave do que isto, como as peças são impressas em 3D, o que significa que qualquer pessoa com uma destas impressoras as pode replicar, com os dizeres que achar melhor, mesmo que possa ferir o vizinho do lado, é bem possível que a Mini tenha aberto a caixa de Pandora.

