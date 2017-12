Portagens aumentam a partir de janeiro

A Brisa Concessão Rodoviária vai atualizar as tarifas da sua rede de portagens no início do próximo ano. A partir de 1 de janeiro de 2018, estas vão sofrer um aumento médio de 1,47%, “valor que tem como referência, conforme legalmente estipulado, a taxa de inflação homóloga — continente sem habitação — de outubro”, informou a empresa esta sexta-feira.

“Nos termos da legislação em vigor, a atualização das taxas de portagem reflete-se em valores múltiplos de cinco cêntimos. Este método de atualização traduz o mecanismo de arredondamento das taxas de portagem para o múltiplo de cinco cêntimos mais próximo, o que implica, em termos práticos, atualizações não homogéneas”, explicou a Brisa.

Por esta razão, existem portagens que vão sofrer um aumento inferior à média de 1,47% ou até nulo. Noutros casos, porém, a atualização será superior a 1,47%. “Para a classe 1, apenas 28 das 93 taxas de portagem serão atualizadas”, referiu a empresa.

De acordo com a Agência Lusa, é nesta classe que se irá registar o maior aumento, com uma subida de 45 cêntimos. No caso da A2, que liga ao Lisboa ao Algarve, e da A6, entre Marateca e Caia, o aumento é de 25 cêntimos. O quarto maior aumento verifica-se na A3, que liga o Porto a Valença, de 20 cêntimos.

A Brisa informou também esta sexta-feira que, em 2018, prevê investir cerca de 64 milhões de euros na rede de autoestradas. O valor representa um aumento superior a 10% face a 2017. O dinheiro será usado na “realização de obras para melhoria dos níveis de serviço prestado, ao nível da segurança e conforto de quem viaja nas autoestradas”, nomeadamente no alargamento da A4 — Auto-estrada Porto/Amarante, entre Águas Santas (A3/A4) e Ermesinde, e na melhoria do pavimento dos sublanços Leiria — Pombal (A1), Coimbra Norte (A1/A14) — Mealhada (A1) e Almada — Fogueteiro (A2).

