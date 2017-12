Benfica. Notícia de investigação faz parte de “vasta campanha” para “denegrir a imagem” do clube

O Benfica disse que não comentava, mas comentou: num comunicado publicado este sábado no site do clube, os encarnados garantem desconhecer “totalmente” o alegado processo de investigação a um jogo com o Rio Ave, da época de 2015/2016, por suspeitas de viciação do resultado, noticiado na sexta-feira pelo Correio da Manhã. Negando categoricamente “qualquer envolvimento” nesta situação — que considera parte de uma “vasta campanha” para “denegrir a imagem” do clube — , o Benfica fez questão de deixar claro “que todos os responsáveis pela promoção e divulgação desta calúnia serão responsabilizados criminalmente”.

De acordo com o Correio da Manhã, existem suspeitas de que quatro jogadores do Rio Ave — Cássio, Nadjack, Roderick Miranda e Marcelo — tenham sido pagos para perderem o jogo, disputado em abril do ano passado, que terminou com a vitória do Benfica por 0-1. O caso estará relacionado com um outro, atualmente nas mãos da PJ, que diz respeito a uma partida, disputada na época passada pelo Feirense e o Rio Ave, onde também terá existido uma viciação de resultados.

Apesar das suspeitas levantadas pelo jornal, o Benfica defende que “basta uma investigação mais cuidada para se provar a falsidade desta denúncia”. “Dos quatro jogadores invocados, um encontrava-se em Espanha, outro não foi convocado (estava castigado por acumulação de cartões amarelos) e os outros dois foram curiosamente apontados pela generalidade da crítica como dos melhores em campo por parte do Rio Ave“. Por essa razão, o clube defende que a notícia avançada pelo Correio da Manhã se insere “numa vasta campanha que foi montada de forma a levantar suspeitas, denegrir a imagem do Sport Lisboa e Benfica e o mérito das suas vitórias desportivas, de uma forma até um pouco tosca”.

“Os próprios factos e envolvidos são criados mesmo que nem estivessem a jogar nos clubes adversários e essas histórias antecipadas nas redes sociais associadas a clubes rivais, provando a origem destas denúncias anónimas”, pode ler-se no site do Benfica, que garante que “irá até às últimas consequências para desmontar toda esta campanha de cabalas e responsabilizar os seus autores“.

