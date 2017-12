E que tal um Land Rover Discovery… comercial?

Mais conhecida pelas suas propostas mais refinadas, ainda para mais agora, sem um “veículo de trabalho” na sua gama (como era o saudoso Defender), a Land Rover não deixa de continuar atenta a novas oportunidades de negócio. Até mesmo no sector dos comerciais ligeiros, para o qual acaba de criar aquilo que muitos, certamente, não esperariam: o Land Rover Discovery Commercial.

A nova proposta, que acaba de ser apresentada no Reino Unido, é no fundo um Discovery a que foram retiradas a segunda e a terceira fila de bancos. Passando, assim, a oferecer um piso plano revestido a borracha, onde é possível acomodar até 1.856 litros de carga.

Mantendo as portas traseiras, o Discovery Commercial oferece ainda um portão traseiro de accionamento eléctrico, para mais fácil acesso, além de uma rede de segurança, em metal, a separar os bancos dianteiros do espaço de carga.

No entanto, apesar de se tratar de um veículo de trabalho, este Discovery não deixa de ser um Land Rover. Motivo pelo qual continua a ser proposto com três níveis de equipamento – S, SE e HSE -, além de com soluções técnicas como a tracção integral, caixa de transferências de duas velocidades, o já conhecido sistema de infoentretenimento InControl Touch Pro, suspensão a ar, roda sobressalente igual às restantes, sistema de travagem autónoma e aviso de transposição involuntária da faixa de rodagem. Tudo de série.

Já as versões mais equipadas, contam ainda com jantes em liga leve de 20″, sistema de som Meridian de 380W, navegação por satélite, câmara traseira, entrada sem chave, monitorização do ângulo-morto e alerta de cansaço do condutor.

O Discovery Commercial está disponível, no Reino Unido, com duas motorizações turbodiesel – um quatro cilindros 2,0 litros Ingenium de 240 cv e um V6 3,0 litros de 258 cv.

Pesquisa de carros novos

Filtre por marca, modelo, preço, potência e muitas outras caraterísticas, para encontrar o seu carro novo perfeito.

Experimentar agora

Continuar a ler