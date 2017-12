FC Porto e Sporting estão em quatro frentes e podem encontrar-se quatro vezes até abril

Agora que a fase de grupos da Taça da Liga chegou ao fim, é tempo de fazer as contas ao que falta para o fim de ano e preparar muito bem preparadas as passas para entrar da melhor forma em 2018. Mas convém não haver excessos: logo no dia 3, quarta-feira, o Campeonato está de volta e com o dérbi na Luz entre Benfica-Sporting. E essa é apenas uma entrada para uma série de jogos grandes que se esperam nos primeiros quatro meses.

Com os apuramentos de Sporting e FC Porto para a Final Four da Taça da Liga, vai haver clássico em Braga no dia 23/26 de janeiro, a contar para as meias-finais da prova (o vencedor defrontar V. Setúbal e Oliveirense, os outros dois semi-finalistas). Antes desse encontro, outros dois poderão “nascer”: em caso de vitória de leões (Cova da Piedade, dia 10) e dragões (Moreirense, dia 11) nos quartos-de-final da Taça de Portugal, haverá também clássico nas meias-finais desta prova, com a primeira mão no final de fevereiro e o segundo jogo a meio de abril. A isso acresce ainda o encontro do Campeonato (e que pode ser importante no desfecho final), a 4 de março no Dragão.

Para já, as atenções vão centrar-se no clássico da Taça da Liga, prova que FC Porto e Sporting tentarão vencer pela primeira vez no historial (ambos perderam duas finais até ao momento). Até ao momento, e em dois encontros entre ambos para a terceira competição nacional, os leões golearam uma vez (4-1, em 2009) e houve um empate sem golos na outra (2013). E também o histórico nas meias-finais da prova não é famoso para os azuis e brancos: marcaram presença seis vezes nesta fase mas conseguiram apenas ganhar duas.

FC Porto nas meias-finais da Taça da Liga:

2008/09 eliminado✖

2009/10 qualificado☑

2011/12 eliminado✖

2012/13 qualificado☑

2013/14 eliminado✖

2014/15 eliminado✖

2017/18 ? pic.twitter.com/r1P7d2qWIX — playmakerstats (@playmaker_PT) December 30, 2017

