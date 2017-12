Juventus vence em Verona e mantém diferença de um ponto para o líder Nápoles

A Juventus venceu por 3-1 em casa do Verona, para a 19.ª jornada da liga italiana de futebol, e manteve a diferença de um ponto para o líder Nápoles, que na sexta-feira derrotou o Crotone, por 1-0.

A pentacampeã Juventus chegou à vantagem por Blaise Matuidi, aos 06 minutos, o uruguaio Martin Cáceres empatou para o Verona aos 59, mas o argentino Paulo Dybala, com dois golos aos 72 e 77, sentenciou em definitivo o encontro.

O Inter de Milão, terceiro classificado, empatou sem golos com a Lazio e atrasou-se na perseguição ao Nápoles e à Juventus, que se encontram agora a sete e seis pontos, respetivamente.

A formação de Milão, que iniciou o jogo com João Cancelo a titular – foi substituído aos 82 minutos – e João Mário no banco – entrou aos 73 -, somou um ponto e mantém o terceiro lugar, com 41 pontos.

Na formação da Lazio, que mantém no quinto lugar a 11 pontos do líder, o português Nani entrou em campo aos 83 minutos para o lugar de Milinkovic, e os compatriotas Pedro Neto e Bruno Jordão não saíram do banco.

A última jornada de 2017 fica marcada pela primeira vitória de sempre do Benevento na liga italiana de futebol.

O lanterna-vermelha da liga italiana, que à partida para a ronda somava apenas um ponto — conseguido no empate a dois golos com o AC Milan –, venceu em casa o Chievo, por 1-0.

Massimo Coda apontou aos 60 minutos o golo que garantiu o triunfo do Benevento, que, em 19 de novembro passado, quando somou a 13.ª derrota em outros tantos jogos, se tornou a pior equipa estreante de sempre nos cinco principais campeonatos europeus.

A jogar em casa, a Roma empatou a um golo com o Sassuolo e mantém-se no quarto lugar, e o Spal, a primeira equipa acima da linha de despromoção, com 15 pontos, perdeu por 2-0 na visita à Sampdoria, sexta classificada e a primeira formação em lugares europeus.

O Cagliari fugiu da zona de despromoção ao vencer no terreno da Atalanta por 2-1, num encontro no qual terminou reduzido a 10.

Leonardo Pavoletti e Marco Andreolli, aos seis e 45 minutos, colocaram o Cagliari em vantagem, tendo a Atalanta reduzido a desvantagem aos 90+2 minutos, por intermédio de Alejandro Gomez.

Nos outros jogos disputados ao início da tarde, a Udinese foi vencer por 2-1 o terreno do Bolonha, enquanto o Torino empatou sem golos com o Génova.

