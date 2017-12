Marcelo deve ter alta e fazer a Passagem do Ano em casa

O relatório clínico do Presidente da República, redigido esta manhã pelo cirurgião Eduardo Barroso em conjunto com Marcelo Rebelo de Sousa — ambos são amigos desde os quatro anos, quando entraram juntos para a mesma escola — diz que a alta médica está dependente do funcionamento do intestino. “Prevê-se que o intestino volte ao funcionamento normal entre os dias de hoje e amanhã, estando a sua alta condicionada por este facto. A alta será dada após visita médica específica”, diz o relatório publicado no site da Presidência da República.

O Chefe de Estado “mostrou concordância com os seus médicos quanto a esta cronologia”, explicita o relatório, que informa tudo levar a crer que a passagem de ano “vai ser passada no seu domicílio”. No dia 1 de janeiro à noite, o Presidente vai gravar o discurso de Ano Novo que será emitido às oito horas. E até ao fim da semana deve vetar o decreto da Assembleia da República que introduz alterações na lei dos financiamento dos partidos, como o Expresso e o Sol avançaram este sábado, uma informação que o Observador confirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa “está sem febre e com os parâmetros vitais completamente normais”, continua o relatório. “Hoje de manhã já passeou pelo corredor da enfermaria”, e “o intestino começa a dar sinais de funcionamento normal”, acrescenta o cirurgião.

De manhã, o Presidente fez o “penso e a pequena cicatriz operatória” — Marcelo foi operado na sexta-feira a uma hérnia umbilical — “não apresenta sinais de inflamação ou infecção”, explica também a mesma nota média. O relatório também diz que o Presidente da República passou uma noite tranquila, tendo dormido “muito bem”.

