Rui Pedro Silva e Salomé Rocha vencem S. Silvestre do Porto

Os atletas do Sporting Rui Pedro Silva e Salomé Rocha venceram a 24.ª edição da São Silvestre do Porto, prova que o corredor masculino venceu pela oitava vez na sua carreira.

Com o tempo 29.56 minutos, Rui Pedro Silva fez a sua melhor marca na São Silvestre do Porto, tendo chegado à meta 35 segundos antes do segundo classificado, André Pereira, do Benfica, que correu os 10 quilómetros em 30.32. Daniel Gregório, do Centro de Atletismo de Seia, com o tempo de 30.34, foi terceiro.

“A cada ano que passa começa a ser mais complicado, mas hoje desde o primeiro momento senti-me muito bem. Fui a comandar praticamente desde o início. O mais complicado é a última parte quando saímos do túnel [de Ceuta] e já temos nove quilómetros nas pernas. Mas quando se vê a meta, ganha-se força”, disse aos jornalistas Rui Pedro Silva.

O atleta sportinguista descreveu esta prova como “mítica” e apontou que “é aquela que todos os atletas querem vencer”, referindo que já venceu outras São Silvestres “especiais” como a de Lisboa, Amadora e Funchal, mas conquistar 10 São Silvestres na cidade portuense é, admitiu, “um objetivo”.

Rui Pedro Silva vai em 2018 dar prioridade aos Campeonatos Nacionais e em agosto ao Europeu de Pista, tendo avançado que um possível regresso à Maratona só em 2019 para fazer marca de qualificação para os Jogos Olímpicos.

Já Salomé Rocha – que fez a prova em 34.35 minutos, à frente de Cristiana Valente, do Recreio Desportivo de Águeda (35.28), e de Vanessa Carvalho, do Sporting de Braga (35.47) – destacou o “carinho do povo do Norte” numa prova “difícil”, mas na qual se sente “em casa”.

“O objetivo era ganhar, mas todos querem ganhar. Foi uma prova difícil, mas é uma prova linda. Tivemos o povo do Porto e do Norte a apoiar-nos durante a prova toda. É um público muito carinhoso”, disse a corredora do clube lisboeta.

A São Silvestre do Porto contou hoje com 11.000 pessoas, somando-se 5.000 participantes na vertente de caminhada, cujo percurso é de cinco quilómetros. Estiveram representadas 37 nacionalidades. Os atletas masculinos mais experientes em prova foram Pacheco Lopes e Félix Dias com 82 anos, enquanto a mulher mais velha chama-se Maria Pinto e tem 71 anos.

“É um sucesso. Esta é uma prova diferente. Já estamos a pensar nas bodas de prata no próximo ano. Esta é uma prova destinada a atletas portugueses e daí que seja especial”, disse Jorge Teixeira da RunPorto.

Classificações:

Masculinos:

1. Rui Pedro Silva (Sporting), 29.56 minutos.

2. André Pereira (Benfica), 30.32.

3. Daniel Gregório (Centro de Atletismo de Seia), 30.34.

4. Hélder Santos (Sporting), 30.57.

5. Carlos Rodrigues (Maia), 31.02.

6. José Moreira (Sporting), 31.06.

7. Daniel Pinheiro (Águias de Alvelos), 31.13.

8. Paulo Barbosa (Maia), 31.27.

9. Bruno Jesus (Maia), 31.34.

10. Bruno Moniz (ADRAP), 31.37.

Femininos:

1. Salomé Rocha (Sporting), 34.35 minutos.

2. Cristiana Valente (Recreio Desportivo de Águeda), 35.28.

3. Vanessa Carvalho (Sporting de Braga), 35.47.

4. Justynas Wojcik (ADS S. João da Serra), 37.44.

5. Carla Machado (Várzea), 38.02.

6. Francisca Borges (Sporting), 38.27.

7. Andreia Cunha (Figueiredos Runners and Friends), 38.55

8. Ana Luísa Ramos (individual), 39.13.

9. Sara Duarte (Sporting), 39.32.

10. Sandra Cruz (Recreio Desportivo de Águeda), 40.27.

