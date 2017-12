A maior gaffe de 2017 ou a maior contratação de 2018: Coutinho no Barcelona?

Os clubes gostam de ser os primeiros a anunciar oficialmente uma contratação, mas as coisas nem sempre são tão lineares. Ou é o familiar que fala demais para a imprensa, ou as equipas que gerem as redes sociais dos atletas a publicarem fotografias antes de tempo, ou os conjuntos vendedores que aceleram o processo. No limite, até a própria marca de equipamentos pode dar o primeiro passo. E foi isso que aconteceu (mais uma vez, como se tinha visto na véspera da quinta Bola de Ouro ganha por Cristiano Ronaldo).

Coutinho encontra-se num limbo entre a maior gaffe de 2017 e a maior contratação de 2018. Expliquemos: este sábado, e durante algum tempo, a Nike teve nas suas plataformas de comunicação o nome do fantasista brasileiro associado ao Barcelona, no âmbito da campanha “Onde ocorre a magia”. “Coutinho já está preparado para impressionar o Camp Nou. Consegue a tua camisola do Barça 2017/18 com o nome do mago. Corre, a personalização gratuita só está disponível até 6 de janeiro”, anunciava.

Did Nike just drop that Coutinho is off to Camp Nou? #LFC #Barca pic.twitter.com/frNLmY3ZYe — Football Transfers (@TransferBibIe) December 31, 2017

A informação não demorou a circular um pouco por todo o mundo, tornando-se rapidamente trend do Twitter. No entanto, passado pouco mais de uma hora, a campanha e os respetivos links tinham desaparecido. E ninguém (jogador, Liverpool ou Barcelona) fez qualquer comentário público sobre o assunto.

Aos 25 anos, o internacional tem sido o principal destaque dos reds na presente temporada a par de Salah, somando um total de 12 golos em 21 jogos realizados (cinco em cinco na Champions). É por isso que, dada a importância para a equipa e por estarmos em vésperas de Campeonato do Mundo, a melhor plataforma para valorizar ativos, o Liverpool tem resistido à saída do número 10. No entanto, os planos do jogador parecem ser outros e a ideia de “substituir” o lugar deixado em aberto por Neymar no Camp Nou pode ser determinante, num negócio que, de acordo com as últimas notícias, poderá ascender a valores acima dos 150 milhões de euros…

