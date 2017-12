Descoberto o corpo de Diana Quer, a espanhola desaparecida desde 2016

O corpo de Diana Quer, a madrilena que desapareceu em agosto de 2016, foi finalmente encontrado, depois de meses de investigação. Termina assim o caso que mobilizou grande parte da opinião pública espanhola, pelos contornos pouco claros e pelo facto de a família da espanhola nunca ter deixado de acreditar que Diana tinha sido vítima de um crime.

Na madrugada de 22 de agosto de 2016, a jovem, então com 18 anos, desapareceu da localidade de A Pobra do Caramiñal, na Corunha, Galiza, onde passava férias com a mãe e a irmã. Inicialmente, as autoridades locais descartaram a hipótese de rapto — em que a família sempre insistiu — e preferiram acreditar na tese de que a jovem teria fugido. Em abril, o caso chegou mesmo a ser arquivado por falta de provas, mas um conjunto de novas diligências acabou por culminar na detenção de um dos principais suspeitos, que terá agora confessado o crime às autoridades.

De acordo com o jornal espanhol El País, José Enrique Abuín Gey, que até à divulgação da sua identidade era conhecido apenas como “El Chicle”, assumiu a autoria do crime e revelou às autoridades o local onde tinha escondido o cadáver de Diana Quer, um antigo edifício industrial em Rianxo, município da Corunha, onde o suspeito vive e não muito longe do local onde o sinal do telemóvel de Diana foi detetado pela última vez

Ainda segundo a mesma publicação espanhola, que cita fontes da investigação, José Enrique Abuín Gey, que tem antecedentes de tráfico de droga e de agressões sexuais, terá confessado às autoridades que matou Diana por a ter atropelado com o próprio carro. Os investigadores não descartam que a causa da morte seja outra e estão à espera dos resultados da autópsia.

A investigação tomou um novo rumo quando a polícia conseguiu associar o principal suspeito a um telemóvel até então sem registo de nome conhecido. Com este novo dado, os investigadores conseguiram rastrear a posição do telemóvel, colocando o suspeito no mesmo dia, à mesma hora e no mesmo local onde Diana foi vista pela última vez.

O testemunho da mulher de “El Chicle” também foi determinante. Ao contrário do que fez da primeira vez que foi interrogada pelas autoridades, a companheira de Abuín Gey confessou agora que o marido saiu de casa durante algumas horas, período que coincide com o desaparecimento de Diana Quer. O principal suspeito do crime perdia assim o seu único álibi.

Continuar a ler