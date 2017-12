Fotogaleria. Do fogo de artifício da Coreia do Norte ao espetáculo de luzes no Dubai

Os países e cidades de todo o mundo estão a receber o novo ano de 2018 com os céus coloridos por fogo de artifício: Austrália, Hong Kong, Singapura, Indonésia, China, Atenas ou, até, Coreia do Norte. Na Austrália, os fogos de artifício foram vistos do porto de Sydney. Na Coreia do Norte, sobre o rio Taedong. Noutros lugares, como aconteceu no Dubai, o novo ano foi recebido com espetáculos de luzes.

Veja a fotogaleria acima com as fotografias com as celebrações de passagem do ano em vários países.

