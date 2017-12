Salvador Sobral é a personalidade do ano na cultura, pela Euronews

“Vencedor: Salvador Sobral“, pode ler-se no artigo que elege as personalidades do ano da Euronews. O português vencedor do Festival da Canção Eurovisão deste ano foi eleito personalidade do ano de cultura pelos leitores do canal de notícias Euronews.

Com 63% dos votos, Salvador Sobral ganhou com larga vantagem face aos restantes nomes. A dupla de realizadores Dorota Kobiela e Hugh Welchman conseguiu 12%. Com menos um ponto percentual ficou o escritor Kazuo Ishiguro. A cantora Adele conseguiu 9% e o realizador Hito Steyerl 4%.

Além da música “Amar Pelos Dois” — com a qual venceu o Festival da Canção Eurovisão deste ano — a Euronews destaca ainda Salvador Sobral como um “ativista que luta pela crise de refugiados europeia”, ao recordar a camisola que o português usou na conferência de imprensa da semi-final do Festival da Canção Eurovisão, onde se podia ler “S.O.S. Refugees” (“SOS Refugiados”, em português). O canal de notícias recorda, também, que Salvador Sobral doou o dinheiro obtido pela venda dos seus CD às vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande.

“Sobral, que sofre de um problema de coração há bastante tempo, fez um transplante de coração bem sucedido, em dezembro”, termina assim o canal de notícias.

