Depois do Mission E, vem aí um Cayman eléctrico

Presente no Electric Vehicle Simposium, que decorreu em Estugarda, na Alemanha, a Porsche fez questão de deixar a sua marca, apresentando aquele que poderá muito bem ser, depois do Mission E, a sua segunda proposta 100% eléctrica, o Cayman e-volution. Modelo que, embora para já apresentado como protótipo, não deixa de anunciar números de respeito; a começar por uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 3,3 segundos.

Ostentando uma estética exterior praticamente idêntica à do actual Cayman, a verdade é que as diferenças para este e-volution não se limitam a alguns pormenores, que mais parecem herdados do 918 Spyder. Muito pelo contrário, centram-se, desde logo, no sistema de propulsão, que nesta unidade é 100% eléctrico e a funcionar a 800V – sensivelmente o dobro do que é habitual –, o mesmo que a marca pensa começar por introduzir, na versão definitiva do Mission E. As baterias, recorrendo ao Porsche Turbo Charging (conforme, aliás, consegue ler-se nas laterais deste Cayman e-volution), deverão poder ser recarregadas (até 80% da capacidade) em apenas 15 minutos.

Descrito pela marca de Estugarda como “um veículo de desenvolvimento”, mas ainda assim capaz de ser 1,3 segundos mais rápido de 0 a 100 km/h do que o 718 Cayman S actual, este Cayman eléctrico anuncia uma autonomia a rondar os 200 km. Valor que não é impressionante, especialmente se comparado com o Mission E – proposta que a Porsche espera poder começar a comercializar em 2019, mas para a qual já anuncia uma autonomia na ordem dos 500 km.

Se as baterias utilizadas pelo Cayman e-volution permanecem em segredo, já o sistema de carregamento rápido, desenvolvido pela Porsche Engineering em colaboração com a ADS-TEC e que recorre a sistemas de acumulação, teve aqui a sua primeira apresentação ao público. Sendo que a sua aplicação deverá ocorrer, principalmente, em áreas cuja distribuição de energia padece de limitações, com esta solução a ser capaz de garantir uma capacidade máxima de carregamento de 320 kW, para um único carro eléctrico, ou de 160 kW, no caso de serem dois os modelos necessitados de “alimentar” as baterias.

A Porsche anunciou já a implementação desta solução de carga ultra-rápida com ligações a uma rede de média potência, enquanto opção complementar a uma rede de carregamento rápido e de alta potência, prometendo ainda ter uma rede europeia nas principais vias de comunicação pronta já em 2020. E para que tal possa ser uma realidade, o fabricante anunciou uma união de esforços, não apenas com as restantes marcas do Grupo Volkswagen, como também com os rivais – e aqui parceiros – da BMW, Daimler (Mercedes e Smart) e Ford.

