União Europeia espera respeito pelo direito de manifestação no Irão

Uma porta-voz da chefe da diplomacia europeia disse esta segunda feira esperar que o direito a manifestações pacíficas e de liberdade de expressão seja garantido no Irão, onde já morreram 11 pessoas em protestos contra o custo de vida.

“Esperamos que o direito a manifestar-se pacificamente e de liberdade de expressão no Irão sejam garantidos depois das últimas declarações públicas do Presidente [iraniano] Rohani”, disse à Efe uma porta-voz de Federica Mogherini, chefe da diplomacia da União Europeia.

Rohani pediu calma e restringiu a atividade nas redes sociais para tentar conter protestos, numa altura em que foram detidas 300 pessoas.

A porta-voz afirmou que os serviços liderados por Federica Mogherini estão a acompanhar “as manifestações de cidadãos iranianos nos últimos dias” e que estão “em contacto com as autoridades” do Irão.

“Continuaremos a acompanhar os acontecimentos”, acrescentou.

Hasan Rohani afirmou que os inimigos do Irão incitaram certos grupos a promover incidentes porque não toleram os “êxitos” que Teerão obteve no acordo nuclear assinado em julho de 2015 com seis potências internacionais, bem como as medidas contra o terrorismo na região.

O presidente iraniano reiterou o direito do povo de criticar e protestar, mas afirmou que é preciso “eleger a maneira e a via legal para expressar-se”.

Estas são as maiores manifestações antigovernamentais no Irão desde 2009, quando a oposição “movimento verde” organizou vários dias de protesto contra a reeleição do então presidente Ahmadinejad, tendo sido duramente reprimidos.

Continuar a ler