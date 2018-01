Aqui está o interior do Urus (ao pormenor)

Já sabíamos que o primeiro SUV da história moderna da Lamborghini exibe toda uma panóplia de argumentos técnicos capazes de o transformar num superdesportivo, que simultaneamente é capaz de andar por montes e vales. Estávamos igualmente conscientes que o aspecto exterior não fica, em nada, atrás dos restantes e ousados coupés da marca. Mas, até agora, as imagens do habitáculo eram escassas. Eram, mas já não são. Isto porque a Motor International conseguiu uma oportunidade única para observar demoradamente o interior do Urus, tendo mesmo feito um vídeo.

Equipado com um V8 biturbo a gasolina, com 650 cv de potência (e 850 Nm de força), que a Lamborghini garante serem suficientes para permitir que o Urus acelere dos 0 aos 100 km/h em 3,6 segundos e atinja 306 km/h, o novo SUV da marca de Sant’Agata Bolognese promete sensações não menos inebriantes, assim que se acede ao habitáculo.

O vídeo agora divulgado revela um interior assumidamente com quatro lugares (2+2), com os bancos da frente a anunciarem-se tão envolventes quanto confortáveis e o cockpit a mostrar-se um autêntico centro de comando. Aliás, a vertente tecnológica obriga inclusivamente a ecrãs de entretenimento para os lugares traseiros, com o design a corresponder, na plenitude, àquilo que se espera de um Lamborghini. Já para não falar nos materiais de alta estirpe e uma conjugação de cores que apela à condução desportiva.

Um possível motivo para preocupações, depois de uma análise detalhada das imagens agora divulgadas, é o algo acanhado espaço previsto para as pernas de quem ocupa os lugares traseiros. E, se somarmos a isto o facto do banco apenas admitir dois ocupantes, trata-se sem dúvida de uma opção que pode reduzir o leque dos potenciais clientes para um modelo que, supostamente, também deveria estar vocacionado para uma vertente mais familiar.

Recorde-se que a Lamborghini já anunciou esperar vender cerca de 3.500 unidades por ano do Urus, em todo o mundo, mesmo com o preço de entrada a começar perto dos 168 mil euros, nos principais mercados, valor que em Portugal deverá subir, cortesia dos impostos, até cerca de 212 mil euros. Ainda assim, o objectivo não deverá ser difícil de atingir, face ao pequeno diferencial que o separa de modelos de concorrentes como o Porsche Cayenne Turbo S, que recorre à mesma plataforma e mecânica do “Lambo”, mas cuja imagem e reputação não chegam aos calcanhares do novo SUV transalpino.

