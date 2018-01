Embaixadora norte-americana nas Nações Unidas: “Nunca vamos aceitar uma Coreia do Norte com armas nucleares”

A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas declarou esta terça-feira que o país “nunca vai aceitar uma Coreia do Norte com armas nucleares”. As declarações de Nikki Haley surgem depois de Kim Jong-un afirmar que as duas Coreias deviam reunir-se para negociar a presença de uma delegação norte-coreana nos Jogos Olímpicos de inverno em PyeongChang.

Questionada sobre possíveis conversações entre as Coreias, a embaixadora norte-americana nas Nações Unidas garantiu que o executivo de Donald Trump não vai “levar qualquer discussão a sério até a Coreia do Norte banir todas as armas nucleares”.

A Coreia do Norte pode falar com quem quiser mas os Estados Unidos não vão reconhecer ou admitir qualquer conversa até eles concordarem em banir todas as armas nucleares que têm”, atirou Nikki Haley.

Citada pela CNN, a embaixadora na ONU defendeu que “o mundo civilizado deve manter-se unido e vigilante contra o arsenal nuclear deste estado desonesto”, acrescentando que “se acontecer outro teste nuclear, os Estados Unidos têm de aplicar ainda mais medidas ao regime norte-coreano”.

O líder norte-coreano Kim Jong-un anunciou esta segunda-feira, no discurso anual à nação, que a Coreia do Norte completou o programa nuclear em 2017 e os Estados Unidos devem reconhecer esta realidade. “O botão nuclear continua na minha secretária. Não se trata de uma chantagem, mas da realidade”, declarou Kim, repetindo que a Coreia do Norte é, a partir de agora, uma potência nuclear e é capaz de alcançar todo o território dos Estados Unidos.

Continuar a ler