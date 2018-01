O mistério dos ovos de cobra venenosa (ou dragão inofensivo) encontrados numa escola australiana

Quando se fala da Austrália há uma piada que é recorrente: lá tudo nos tenta matar. O país é conhecido pela grande quantidade de animais venenosos, incluindo por ter mais cobras mortíferas do que qualquer outro país no mundo. Por isso, é compreensível o pânico que se gerou quando foram encontrados 43 ovos misteriosos num tanque de areia numa escola no estado australiano de Nova Gales do Sul. O que é que estaria prestes a eclodir? Os voluntários que resgataram os ovos acreditam que pertenciam a uma das mais mortíferas cobras australianas, a Cobra Castanha Oriental. Mas há quem diga que dentro dos ovos era bem mais ‘fofinho’.

Voluntários do grupo de resgate de vida selvagem FAWNA foram chamados à escola primária católica Saint Joseph após os alunos terem descoberto 12 ovos no tanque de areia. No local, encontraram mais 31 ovos, num total de sete ninhos. Inicialmente pensaram que podiam pertencer a carinhosos dragões de água, mas acabaram por determinar que estavam perante ovos de cobra castanha. No entanto, especialistas e céticos questionam se uma cobra consegue enterrar ovos na areia.

Um dos voluntários que retirou os ovos do tanque de areia afirmou ao The Guardian que acredita que os ovos são de cobra castanha pois estas “foram vistas na área” e, quando apontou luz aos ovos, viu “uma pequena cobra bebé listada”.

Em oposição, Bryan Fry, professor universitário especialista em animais venenosos, explicou ao jornal que os ovos são mesmo de dragões de água, apesar de numa fase inicial também ter pensado que eram “definitivamente” de cobra. Contudo, o facto de os ovos estarem enterrados na areia levou Fry a reconsiderar, chegando à conclusão de que isto era “inconsistente” com aquilo que fazem as cobras mas “inteiramente consistente” com aquilo que fazem dragões de água. E, ao contrário das cobras castanhas, os dragões de água não são nada letais.

Considerações como a de Fry levaram a FAWNA a publicar uma explicação no Facebook, na qual relatam que todos os ovos eclodiram tirando um, no qual se encontrava “uma espécie de minhoca rosa com dois olhos e zero sinais de pernas”. “Podia ser ou não uma cobra, mas a boa notícia é que todos os animais foram libertados e estão a viver na natureza”, pode ler-se na publicação.

Além daquilo que foi revelado na publicação não se sabe qual foi o destino dos misteriosos animais. Uma das voluntárias, Yvette Attleir, referiu ao The Guardian que já sofreram abusos por “salvar cobras no passado”. O mistério vai, por isso, permanecer assim.

A Cobra Castanha, uma das cobras mais venenosas do mundo, é nativa do centro da Austrália, país onde é responsável por 60% das mortes por dentada de cobra, e do sul da Nova Guiné. As fêmeas não guardam os ovos das crias, visto que estas são totalmente independentes desde a infância — demonstrando sinais de agressividade pouco tempo depois de nascer — e altamente adaptáveis, sendo encontradas regularmente em áreas povoadas.

