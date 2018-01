40 novos carros para ter debaixo de olho em 2018

Este pode ser um excelente ano para a indústria automóvel, pelo menos em solo europeu. A economia está mais forte e continua a crescer, mas o principal motor para o incremento das vendas vai estar do lado da oferta. Num mercado com cada vez mais segmentos, subsegmentos e até nichos dentro de cada subsegmento, os fabricantes produzem uma cada vez maior variedade de veículos, tudo para garantir que cada condutor pode ter exactamente o modelo que mexe com o seu coração. E que vai passar a mexer com a sua carteira.

Preparámos uma lista com as maiores novidades previstas para 2018, aquelas que não vai querer perder. A oferta é tão vasta quanto possível, ou não contemplasse carros com mais de 1.000 cv e preços de milhões, ao mesmo tempo que integra modelos menos possantes, mas nem por isso menos interessantes, propostos por valores substancialmente mais convidativos.

Dos superdesportivos aos familiares mais generosos, em tamanho e preço, passando pelos utilitários e pelos SUV, onde a oferta é de todos os tamanhos e feitios – aqui, literalmente –, deixamos-lhe 40 propostas, oriundas de 24 fabricantes, com preços entre 15.000€ e 2,3 milhões. Vai ver que encontra de tudo um pouco.

