Autoridades moçambicanas introduzem drones na monitorização das cheias

O Centro Nacional Operativo de Emergência de Moçambique (CENOE) vai recorrer a drones para monitorizar a situação de cheias no país, anunciou esta quarta-feira aquele organismo.

Citado pelo País, o principal diário privado em Moçambique, António Beleza, técnico do CENOE, que liderou o ensaio para a utilização de drones na província de Sofala, centro do país, afirmou que o recurso a estes instrumentos visa um apuramento mais fiável da situação nas zonas cercadas por cheias.

Com os drones podemos ver em modelo digital quais as casas afetadas e em caso de necessidade de evacuação, quais são as rotas que devemos usar e com que meios, para dar uma resposta adequada e em tempo útil”, afirmou António Beleza.