Juíz acredita que mulher de “El Chicle” também terá estado envolvida no homicídio de Diana Quer

José Enrique Abuín Gey, mais conhecido como “El Chicle”, confessou às autoridades espanholas que foi ele quem assassinou a madrilena Diana Quer, de apenas 18 anos, desaparecida desde há cerca de ano e meio, a 22 de agosto de 2016. Também admitiu que tentou, sem sucesso, violar a rapariga, na altura de férias na Corunha com a mãe e a irmã. E jurou que a mulher, Rosario, não teve nada a ver com o crime.

Quem não ficou muito convencido, pelo menos com esta última parte, foi Félix Isaac Alonso, o juiz responsável pelo caso que esta terça-feira resolveu reabrir a investigação, arquivada desde abril do ano passado. De acordo com os jornais espanhóis, o juiz não só acredita no envolvimento de Rosario, que está a ser investigada, tal como “El Chicle”, como diz que existem indícios de um possível delito sexual cometido pelo casal.

Numa resolução publicada esta quarta-feira pelo El Español, Félix Isaac Alonso diz isso mesmo: “Confirma-se a existência de novos elementos factuais que corroboram os indícios anteriormente existentes que apontavam para um possível crime de detenção ilegal; existem também indícios de um crime de homicídio ou assassinato, tendo sido encontrado um cadáver que corresponderia à pessoa desaparecida, e há igualmente sinais de possíveis crimes contra a sua liberdade sexual“. E conclui: “Não pode ser descartada a participação da sua mulher nos mesmos, pelo que ambos estão a ser investigados no presente caso”.

Continuar a ler