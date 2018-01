Melania brilhou (literalmente) na passagem de ano com um vestido de 6 mil euros

Custa mais de 6 mil euros e, de momento, está esgotado. Melania Trump entrou no novo ano com um vestido rosa do designer Erdem, que agora está em destaque em diferentes meios internacionais — da Vogue norte-americana ao espanhol ABC. A primeira-dama dos EUA brilhou na gala de fim de ano, que aconteceu na residência privada que o marido detém no resort em Mar-a-Lago, na Florida.

For anyone curious, perhaps wanting to buy the dress or needing a dress-shaped mylar balloon:

Melania Trump's Erdem "Emery" fully sequined dress with floral embroidery that she wore tonight at New Years Eve party at Mar-A-Lago.

More than 50% off … pic.twitter.com/FIxDghehcg

— ☇RiotWomenn☇ (@riotwomennn) January 1, 2018