Primeiros supercarregadores da Tesla já chegaram

Se possui um Tesla, especialmente se for daquelas unidades com baterias de 100 kWh, as de maior capacidade, sabe que recarregá-las é quase sempre um processo moroso. E, se acontecer a meio de uma viagem, seja ela para o Porto ou para o Algarve, então é o desespero. Mas este suplício terminou, pelo menos para os que clientes que percorrem regularmente a ligação entre o norte e o sul, pela auto-estrada A1, ou que vivem em Fátima, onde a Tesla instalou a sua primeira estação de supercarregadores.

Prometido para 2017, o primeiro conjunto de superchargers da marca americana foi inaugurado ontem, 2 de Janeiro, num terreno pertença do Restaurante e Pensão Floresta, em Fátima, a cerca de dois quilómetros da saída da auto-estrada. Para já, dos oito supercarregadores individuais, apenas quatro estão em funcionamento, mas tanto quanto o Observador conseguiu apurar, os técnicos da Tesla continuam na região, com a ligação dos restantes quatro a estar prevista para breve.

A estação de superchargers do construtor é a primeira das previstas para o nosso país, com a inauguração da segunda a estar agendada para “muito breve”, segundo declarações da Tesla Portugal, nas instalações do hotel L’And Vineyards, em Montemor-o-Novo. Este conjunto de supercarregadores estará muito próximo da auto-estrada A6 e destina-se a quem se desloque entre Lisboa e Espanha.

Os postos de carga ultra-rápida da Tesla, os denominados superchargers, fornecem energia a 120 kW, uma potência muito mais elevada do que a distribuída pelos restantes pontos de abastecimento, como os de carga rápida já existentes nas auto-estradas e alguns pontos nas principais cidades, que não ultrapassam os 43 kW embora trabalhem igualmente com corrente contínua (DC), .

Nos supercarregadores de Fátima, um condutor de um Tesla pode carregar 80% da capacidade da sua bateria em pouco mais de 30 minutos, isto se possuir um veículo com bateria de 100 kWh, ou em menos tempo se possuir uma bateria de menor capacidade.

Além deste conjunto de oito supercarregadores, a Tesla tem já uma rede de 44 postos de carga, espalhados pelo país e que a marca apelida de “Carregamento no Destino”. Estão localizados em hotéis, restaurantes, museus e centros comerciais, são menos potentes e funcionam a corrente alterna, alimentando as baterias a uma potência de 11 kW (ou 22 kW caso o veículo possua dual charger). De acordo com a Tesla, esses postos são capazes de incrementar a autonomia em 80 km, ao fim de um período de carga de uma hora, contra os 270 km de autonomia ao fim de somente 30 minutos, dos supercarregadores, valores calculados com base na norma americana EPA. De acordo com a norma europeia NEDC, as quilometragens a percorrer, nas mesmas condições, rondariam 130 e 350 km, respectivamente.

Pesquisa de carros novos

Filtre por marca, modelo, preço, potência e muitas outras caraterísticas, para encontrar o seu carro novo perfeito.

Experimentar agora

Continuar a ler