Quer ir ao CES 2018? Startup Portugal leva empresas a Las Vegas

A Startup Portugal vai estar presente num dos principais eventos de tecnologia a nível mundial, o Consumer Electronics Show (CES), em Las Vegas, e tem vagas para as empresas portuguesas que queiram participar. O evento onde são apresentadas algumas das maiores inovações tecnológicas do ano decorre entre 7 e 12 de janeiro e as empresas podem candidatar-se a um lugar na missão da Startup Portugal até 4 de janeiro.

O CES ocorre há 50 anos em Las Vegas e no ano passado recebeu mais de 180 mil participantes. O evento conta com a participação de mais de 600 empresas, 3.500 potenciais investidores e de 7.000 jornalistas.

Para a missão deste ano da associação portuguesa, já fazem parte cinco empresas portuguesas: a Follow Inspiration, focada na construção de robôs de apoio ao consumo; Faindster, que criou uma tecnologia de tracking de animais de estimação por GPS; a Invoice Capture, que otimiza faturação; a Infinite Foundry, que permite a projeção e simulação de produtos em três dimensões; e a SubVisual, empresa de design especializada em conteúdos e produtos mobile e web.

A missão conta com o apoio da AICEP e está integrada no programa Missions Abroad, desenvolvido pela Startup

Portugal para apoiar a internacionalização de empresas. O apoio da Startup Portugal pode ascender a 40% dos custos totais com a viagem e a participação no evento, segundo o que a associação informa em comunicado.

Continuar a ler