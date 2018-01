Ellen Page casou com Emma Portner e revela-o no Instagram

A atriz Ellen Page usou o Instagram para revelar, esta quarta-feira, que casou com a bailarina e coreógrafa Emma Portner. “Não acredito que já posso chamar a esta mulher extraordinária minha esposa”, escreveu a atriz canadiana de 30 anos na legenda de uma fotografia onde aparecem as mãos das duas já com alianças.

O casal tornou a relação pública no última verão, altura em que Emma começou a aparecer em muitas das fotos partilhadas pela atriz, protagonista do filme Juno, nas suas redes sociais. Depois disso, já apareceram juntos em diversos eventos e galas. Agora, é oficial: as duas estão casadas, tal como Emma Portner, instrutora no Broadway Dance Center, também fez questão de anunciar na sua conta de Instagram, acrescentado um “Eu amo-te” à mensagem já deixada por Ellen. Nenhuma das duas deu detalhes sobre quando e onde ocorreu a união.

A atriz assumiu publicamente a sua orientação sexual em 2014, durante a conferência Time to Thrive. “Estou cansada de me esconder e cansada mentir por omissão”, afirmou ao dirigir-se à audiência. “Sofri durante anos porque tive medo de assumir. O meu espírito sofreu, a minha saúde mental sofreu e as minhas relações sofreram. E estou aqui hoje, com todos vocês, no outro lado dessa dor”, discursou.

Desde então que Ellen se tornou uma ativista dos direitos LGBT e anunciou esta semana estar solidária com o projeto Time’s Up, contra o assédio sexual e do qual fazem parte várias celebridades de Hollywood.

Continuar a ler