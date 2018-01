Mike Tyson vai ser um peso pesado da produção de marijuana

‘Iron’ Mike Tyson é agora ‘Cannabis’ Mike Tyson. O antigo pugilista, considerado um dos melhores pesos pesados da história do boxe, prepara-se para dominar o mundo da cannabis, agora legal no estado da Califórnia, com a construção de um ‘resort’ inteiramente dedicado à planta e aos seus usos médicos e recreativos.

A notícia foi avançada pelo The Blast, que acompanhou o início das obras no local onde em breve estará o ‘Tyson Ranch’. O terreno de 16 hectares encontra-se em California City, cidade de 15 mil habitantes a 96 km do Parque Nacional de Death Valley e a duas horas de Los Angeles. Desses 16 hectares, metade serão usados apenas para instalações de cultivo, onde peritos vão produzir e investigar diferentes e novas variedades da planta. Entre essas instalações estará também a Escola de Cultivo Tyson, em que produtores irão aprender sobre os melhores e mais recentes métodos para cultivar cannabis.

O foco é produzir cannabis com elevada qualidade de THC e CBD, sendo este último um canabinoide sem propriedades psicoativas, anti-inflamatório, anticonvulsivo, antipsicótico e antioxidante, que também já foi usado para tratar transtorno de stress pós-traumático. Além disso, o ‘resort’ de Mike Tyson vai implementar tecnologias para trabalhar na investigação das propriedades médicas da marijuana.

Tyson, que há muito é defensor dos benefícios da cannabis, não está sozinho neste projeto: o antigo campeão linear da categoria de pesos pesados conta com o apoio dos sócios Robert Hickman e Jay Strommen, bem como com o apoio da Mayor de California City, Jennifer Wood, que acredita que o projeto pode ajudar no “renascimento” da cidade. O ‘resort’, que não se encontra muito longe da Base Edwards da Força Aérea, tem também como prioridade cuidar dos veteranos das forças armadas, proporcionando-lhes oportunidades de emprego.

Além dos terrenos dedicados ao cultivo, o ‘Tyson Ranch’ terá alojamento e camping à disposição, uma fábrica de produtos comestíveis à base de cannabis, um anfiteatro e lojas.

A legalização da produção e consumo de marijuana para uso recreativo na Califórnia, aprovada em 2016, deu-se oficialmente no dia 1 de janeiro. O estado espera que a indústria gere lucros na ordem dos 7 mil milhões de dólares anuais e a criação de mais de mil postos de trabalho.

Mike Tyson, o “Baddest Man on the Planet”, é tido por muitos como o pugilista mais temido da história do boxe, tendo ganho 44 das suas 50 vitórias por KO e conquistado os títulos da WBC, WBA e IBF. Agora, Tyson e a sua Iron Mike Genetics (nome em que foi registada a empresa) vão tornar-se nos verdadeiros peso pesado da indústria da cannabis.

Continuar a ler