As 25 palavras do ano do dicionário Priberam

A Priberam, que tem um dos mais conhecidos dicionários online de Língua Portuguesa, escolheu, entre as palavras mais pesquisadas no site durante o ano de 2017, as 25 palavras do ano. Para esta seleção a Priberam juntou-se à agência Lusa e, das cerca de 200 palavras mais procuradas, foram escolhidas as que melhor retratam o ano que agora acaba. ‘Cigano’, ‘transgénero’ ou ‘dantesco’ foram algumas dessas palavras.

No site criado para mostrar as escolhas, com o nome de “O ano em palavras”, a Priberam e a Lusa apresentam, pela importância que tiveram, do início ao final do ano, as palavras escolhidas. Pode também ver a fotogaleria no topo deste artigo com cada palavra e o significado segundo o dicionário Priberam.

A Priberam em 2017 teve mais 24% de sessões relativamente a 2016, com mais 130 milhões de consultas. Ao todo mais de 33 milhões de utilizadores por todo o mundo acederam ao site.

As 25 palavras do ano são: armão, promulgar, exoplaneta, geringonça, desfaçatez, equinócio, cartilha, amnistia, preces, tetra, califado, dantesco, cigano, transgénero, supremacista, reivindicar, condolências, heresia, hecatombe, arresto, probidade, sedição, exonerar, intifada e cabala.

