Incêndio em Nova Iorque. Sobe para 13 o número de mortos

Morreu mais uma pessoa na sequência do incêndio da semana passada num edifício no Bronx, em Nova Iorque, avança a AP. Sobe assim para 13 o número de vítimas do passado dia 28 de dezembro.

A 13ª vítima, um homem de 27 anos, Holt Francis, ficou gravemente ferido na sequência do incêndio e morreu esta quinta-feira no hospital onde estava internado. De acordo com a AP, a mulher de Francis, as duas filhas e uma sobrinha também morreram no acidente.

Oito adultos e cinco crianças morreram no incêndio que terá sido causado por uma criança de três anos enquanto brincava com um forno. O comissário dos bombeiros, Daniel Nigro, explicou que o fogo começou no forno e rapidamente se alastrou para uma porta e atingiu cinco andares.

Nigro considerou o fogo “histórico na sua magnitude”, devido ao número de vítimas mortais. Foi o incêndio mais mortífero na cidade dos últimos 25 anos. Cerca de 170 bombeiros combateram as chamas e resgataram residentes do edifício.

