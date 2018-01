Açores. Ferryboat com 70 pessoas a bordo encalhou. Passageiros e tripulação estão a salvo

O ferryboat Mestre Simão tem capacidade para cerca de 300 passageiros, mas transportava apenas 70 pessoas (61 passageiros e nove membros da tripulação) quando encalhou, segundo avança a RTP. A embarcação da AtlânticoLine fazia a ligação entre as ilhas do Pico e do Faial.

“O alarme foi recebido cerca das 9h30” da manhã de sábado, contou o comandante Rafael da Silva, capitão do Porto da Horta, à televisão pública. “De imediato empenhámos meios da Polícia Marítima e da estação salva-vidas da Horta, sendo que o navio, com o treino e certificação que tem, tomou as medidas de emergência que estão previstas, procedeu à evacuação dos tripulantes para uma jangada, que foi depois rebocada, sendo acompanhada pela Polícia Marítima.”

O ferry foi levado para o porto da Madalena do Pico e as 70 pessoas a bordo já estão em terra.

