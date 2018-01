Sérgio Conceição, o intervalo mais fácil e a comparação entre Rui Vitória e um boneco do filho

Sérgio Conceição era um treinador visivelmente satisfeito no final do encontro, após somar mais uma vitória com uma segunda parte de luxo que valeu o 4-2 frente ao V. Guimarães. Por isso, de forma inevitável, uma das primeiras perguntas tanto na flash interview como na conferência de imprensa após o jogo passou pelas palavras que teria dito aos jogadores para a total metamorfose da equipa, algo que o técnico desvalorizou.

Foi o intervalo mais fácil quer tive no FC Porto. Não tive de dizer absolutamente nada, apenas que tinha 1000% de confiança neles, que iam ser iguais a eles próprios na segunda parte e tudo o que viesse a acontecer eu assumiria a responsabilidade. Foi uma segunda parte avassaladora e podíamos ter feito mais um ou outro golo”, comentou.

“Estar a perder ao intervalo era uma coisa que não me lembrava. Há dias em que somos mais precipitados, em que o adversário se organiza defensivamente. Houve um conjunto de situações que nos levou a ter mais dificuldades na primeira parte. Sabíamos que no decorrer do jogo iríamos criar oportunidades e fazer golos porque temos consciência da equipa que temos. Foi uma vitória difícil, mas justa”, acrescentou.

Nas 7 últimas vezes que liderava a Liga isolado no final da 1.ª volta, os portistas foram campeões ➡A última vez que os portistas não foram campeões depois de terminarem a 1.ª volta na liderança isolada foi em 1999/2000: liderava com +3 pontos que o Sporting, que foi campeão pic.twitter.com/XwHFKO5FQx — playmakerstats (@playmaker_PT) January 7, 2018

Destacando os 45 pontos alcançados nas primeiras 17 jornadas, Sérgio Conceição elevou ainda mais a fasquia e deixou de novo uma frase forte em relação ao coletivo azul e branco: “Não vai ser fácil derrubar esta equipa”. “Temos 45 pontos, que são muitos pontos, mas não estamos satisfeitos e queremos fazer uma segunda volta ainda melhor. Vamos iniciar a segunda volta e temos consciência das dificuldades que teremos pela frente, mas também do nosso valor e capacidade. Temos um espírito verdadeiramente forte”, salientou Sérgio Conceição, antes de voltar também a abordar as palavras de resposta do homónimo do Benfica, Rui Vitória.

Sou livre, crescido e assumo a responsabilidade daquilo que digo. Faz-me lembrar um boneco que o meu filho tem em casa, que tem um botão ‘agressivo’ e carrega-se para ser agressivo e depois tem outro botão para entrar em modo ‘padre’. Não sou desses, que têm botões para se comportarem de determinada maneira em frente à comunicação social”, acusou o treinador azul e branco.

????FC Porto termina a 1.ª volta da ????????Liga isolado na liderança: não o conseguia desde 2010/11 pic.twitter.com/tYeZXfxAuU — playmakerstats (@playmaker_PT) January 7, 2018

