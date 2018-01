Cálculo da pensão por velhice baixa de 120 para 60 meses em Moçambique

O cálculo da pensão por velhice vai, a partir de segunda-feira, baixar de 120 para 60 meses de desconto em Moçambique, com a vigência do novo regulamento da Segurança Social Obrigatória, anunciou o Instituto Nacional de Segurança Social (INSS).

Com as novas regras de cálculo da pensão, os contribuintes que atingirem a idade da reforma — 60 anos para os homens e 55 para as mulheres — devem ter descontado, no mínimo, o equivalente a 60 meses, para terem acesso à pensão de reforma.

Além da redução da base de cálculo, o regulamento prevê a introdução da pensão reduzida, referente aos que não têm idade de reforma nem completaram a carreira contributiva, segundo um comunicado da instituição enviado à Lusa.

No novo regulamento, o INSS abre espaço para a possibilidade do pagamento da diferença das contribuições em falta para o acesso à pensão.

“O dispositivo legal prevê ainda a introdução da pensão por sobrevivência temporária ou vitalícia”, refere o comunicado.

A base de cálculo do subsídio por doença, com o novo regulamento, foi agravada para 70% e a idade mínima para beneficiar deste subsídio passa a ser 18 anos, contra os anteriores 15.

O novo regulamento substitui um decreto que vigorava há mais de 10 anos.

