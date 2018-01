Daniela Ruah será a apresentadora do festival Eurovisão português

A RTP escolheu Daniela Ruah para ser a apresentadora internacional da grande final do Festival Eurovisão de 2018 a decorrer no dia 12 de maio no Altice Arena. O evento deverá ser visto por cerca de 250 milhões de telespetadores.

A estação portuguesa justifica a escolha da atriz por ela continuar “a gravar uma das séries de maior sucesso dos Estados Unidos, NCIS: Los Angeles” Ruah, acrescenta, irá apresentar “o maior evento de música da Europa depois de Portugal ter ganho pela primeira vez com a participação de Salvador Sobral.

A atriz estará acompanhada por outras apresentadoras habituais da estação pública como Catarina Furtado, Sílvia Alberto e Filomena Cautela, que é a cara do Programa da 5 para a meia noite, durante a condução da 63ª edição do concurso que vai decorrer pela primeira vez em Portugal.

Em comunicado, a RTP lembra que Daniela Ruah já foi co-apresentadora da entrega de prémios americana: People Choice Awards, tendo também conduzido a edição de 2016 dos Super Bowl’s Greatest Commercials.

Citada no comunicado, Daniela Ruah diz que “é um enorme privilégio assumir este papel no programa que acompanhou toda a minha infância e geração”

