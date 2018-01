Nova Iorque. Fogo deflagra no telhado da Trump Tower

O telhado da Trump Tower, em Nova Iorque (EUA), foi atingido por um incêndio esta segunda-feira. De acordo com a Reuters, que cita os bombeiros de Nova Iorque, duas pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade.

Segundo a CBS, o fogo começou pouco antes das 7h00 da manhã (12h em Lisboa). A NBC adianta ainda que o fogo é de origem elétrica, referindo que ninguém foi retirado do edifício, que tem apartamentos e escritórios.

Pelas vídeos e fotografias que têm sido publicadas nas redes sociais, é possível ver uma coluna de fumo a sair do telhado da torre e vários bombeiros no local.

Fire crews are responding to a fire at Trump Tower. There have been no injuries or evacuations, and the President is not currently at Trump Tower. pic.twitter.com/xcsHVX5bhP — TODAY (@TODAYshow) January 8, 2018

JUST IN: @FDNY responding to small fire at Trump Tower on 5th Avenue caused by an electrical box, fire officials say. No injuries reported. pic.twitter.com/qLZFSiVhW0 — Good Morning America (@GMA) January 8, 2018

Trump tower on fire! pic.twitter.com/lUnpkc219J — Susan D. Ball (@SusanSball4) January 8, 2018

JUST IN: Fire breaks out at Trump Tower in New York City, reports say https://t.co/x7MBoaYmWN pic.twitter.com/zoDS8tlZTJ — Fox News (@FoxNews) January 8, 2018

