Antónia Mexia proposto para CEO da EDP e Luís Amado para presidente

A assembleia geral de acionistas da EDP está marcada para o próximo dia 5 de abril, às 15h foi esta segunda feira anunciado. Do plano de trabalhos desta AG faz parte a eleição dos órgãos sociais da empresa para o período compreendido entre 2018 e 2020. Também esta segunda feira, a CMVM divulgou, em comunicado, que serão apresentados nove nomes para ocupar o conselho de administração da EDP e o respetivo presidente. António Mexia, atual CEO, lidera esta lista.

Seguem-se Manso Neto (que é CEO da EDP Renováveis), António Fernando Melo Martins da Costa, João Manuel Marques da Cruz, Miguel Stilwell de Andrade, Miguel Nuno Ferreira Setas, Rui Lopes Teixeira, Maria Teresa Isabel Pereira e Vera Pinto Pereira. Luís Amado, antigo ministro que da Defesa e também dos Negócios Estrangeiros, surge nas propostas dos acionistas para o lugar de presidente do conselho geral e de supervisão.

A China Three Gorges (com 21,35% do capital), a Oppidum Capital, a Senfora BV, o Fundo de Pensões do Millenium BCP e a Sonatrach compõem o grupo de acionistas da EDP.

