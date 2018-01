Depois do globo de ouro, James Franco é acusado de comportamento abusivo

O pin “Time’s Up” que James Franco usou e o globo de ouro que recebeu, diante de uma elite de atores focada em celebrar a igualdade de género na indústria, foram motivo de críticas nas redes sociais. O protagonista de Um Desastre de Artista, filme pelo qual foi premiado na gala dos Globos de Ouro de domingo, subiu ao palco e foi publicamente acusado de comportamento abusivo.

Ally Sheedy, mais conhecida pela sua participação em O Clube, publicou no Twitter comentários sobre Franco e Christian Slater. Nos tweets, que mais tarde foram eliminados pela atriz, não foram feitas acusações específicas, mas os nomes dos atores foram acompanhados da já muito famosa hashtag #MeToo, que homens e mulheres começaram a usar em outubro do ano passado para partilhar experiências de assédio sexual. Sheedy chegou a escrever naquela rede social: “Espera. Adeus. Christian Slater e James Franco numa mesa no Globos de Ouro. #MeToo”.

Sheddy continua, num segundo tweet: “James Franco acabou de ganhar. Por favor, nunca me perguntem porque deixei o negócio dos filmes/Televisão”. A Time tentou chegar à fala com a porta-voz da atriz e ainda com os representantes de Franco e de Slater, que não responderam em devido tempo àquela publicação. De referir que Sheedy entrou na peça de teatro The Long Shrift, de 2014, realizada por Franco.

As denúncias contra James Franco não se ficaram por aqui. Entre os utilizadores do Twitter que criticaram o ator pelo alegado comportamento abusivo contra as mulheres está a atriz Violet Paley, que acusou o ator de a ter tentado forçar a fazer sexo oral. “Belo pin Time’s Up, James Franco. Lembraste quando empurraste a minha cabeça para baixo, para dentro de um carro, na direção do teu pénis exposto e daquela vez que disseste à minha amiga para ir ao teu hotel quando ela tinha 17 anos? Depois de teres sido apanhado a fazer o mesmo com outra pessoa de 17 anos?”. Paley refere-se ao incidente de 2014, quando Franco foi acusado de ter enviado mensagens inapropriadas a uma jovem de 17 anos e de, sabendo a idade dela, ter proposto que fossem para um quarto de hotel.

Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old? — Violet Paley (@VioletPaley) January 8, 2018

James Franco falou sobre o assunto durante uma entrevista no programa Live!With Kelly and Michael, em abril de 2014. “Estou envergonhado e acho que sou um exemplo de como as redes sociais são complicadas. Hoje em dia são uma forma de as pessoas se conhecerem, mas o que aprendi é que nós não sabemos quem está do outro lado. Fiz um mau julgamento e aprendi a minha lição.” O ator voltou a referir-se ao incidente numa outra entrevista, desta vez conduzida por Howard Stern, onde disse que não estava intencionalmente a perseguir jovens adolescentes. “17 anos é legal em Nova Iorque, mas, dito isto, ainda se é muito novo. (…) Eles fazem parecer como se eu estivesse a perseguir jovens mulheres. Não vou a liceus à procura de encontros.”

Violet Paley deixa claro que não tinha 17 anos à data da cena descrita entre ela e James Franco e confessa ainda que ambos estiveram numa relação consensual. No Twitter deixa ainda a promessa de que mais pormenores serão divulgados em breve e que está a trabalhar com pessoas para fazê-lo da “forma mais segura”.

thank you for your support ❤️ just to be clear I wasn’t 17, I was an adult. There are a lot more details that will be out soon. Working with people to do it in the best, safest way — Violet Paley (@VioletPaley) January 8, 2018

another reason it’s been hard to come forward about this. we did have a consensual relationship as well. unfortunately & fortunately, there are others who went through this same thing as me with him, and worse. I’m glad I am strong enough to speak up for all of us despite trolls — Violet Paley (@VioletPaley) January 9, 2018

Mas a história continua. Também na madrugada de domingo para segunda, a atriz Sarah Tither-Kaplan dirigiu acusações públicas a James Franco: “Olá, James Franco, belo pin ‘Time’s Up’ nos Globos de Ouro. Lembras-te quando, há umas semanas, me disseste que a nudez total que me fizeste fazer em dois filmes por 100 dólares por dia não era exploração porque eu assinei um contrato? O tempo acabou.”

Hey James Franco, nice #timesup pin at the #GoldenGlobes , remember a few weeks ago when you told me the full nudity you had me do in two of your movies for $100/day wasn't exploitative because I signed a contract to do it? Times up on that! — Sarah Tither-Kaplan???? (@sarahtk) January 8, 2018

A publicação Time dá ainda conta de outros comentários no Twitter, feitos na noite dos Globos de Ouro, nos quais diferentes pessoas abordam a alegada má conduta do ator, incluindo um comentário escrito por Katy Stoll, que também trabalha na indústria do cinema na condição de atriz e produtora (segundo a biografia na sua página no Twitter). Stoll escreve que “todos sabem que James Franco é sinistro e que as histórias sobre o seu comportamento estavam a rebentar. A Hollywood Foreign Press sabia disso e deu-lhe um prémio na mesma”.

Whatever I still remember James Franco trying to pick up a teenager on Instagram — Jessica Valenti (@JessicaValenti) January 8, 2018

everyone in town knows that james franco is a creep and that stories about his behavior were about to break. the hollywood foreign press knew it too but gave him an award anyway. — Katy Stoll (@katystoll) January 8, 2018

when is the time up on James Franco — miel (@miel) January 8, 2018

Outros atores foram também mencionados nas redes sociais, na sequência de uma gala que cedeu protagonismo às mulheres na indústria do cinema, algumas delas vítimas de alegados abusos sexuais por parte de colegas de diferentes escalões — o já famoso discurso de Oprah Winfrey é exemplo disso.

Entre os atores “visados” está Gary Oldman, que venceu o globo de ouro de “Melhor Ator de Filme Dramático” pelo papel de Winston Churchill em A Hora Mais Negra. Assim que o ator subiu ao palco, muitos usuários recordaram no Twitter o facto de Oldman ter sido acusado de agredir a ex-mulher, Donya Fiorentino, em 2001, à frente dos dois filhos.

Em 2015, em declarações ao The New York Daily, a ex-mulher de Oldman disse: “Assim que peguei no telefone para chamar a polícia, Gary colocou as mãos no meu pescoço e apertou. Recuei, com a base do telefone na mão. Tentei ligar para o 911 (“112”, em Portugal). O ator chegou a dizer que as acusações da ex-mulher estavam repletas de mentiras e verdades incompletas.

thanks to the golden globes for making such a big deal about #metoo and #TIMESUP and then giving awards to james franco and gary oldman lmao also half that room has defended woody allen and roman polanski — jedi space nun (@jammerhands) January 8, 2018

Ironia é todas as mulheres vestirem preto em protesto contra o abuso e no final premiarem o embuste do Gary Oldman que espancou a mulher na frente dos filhos.#GoldenGlobes #GlobodeOuro pic.twitter.com/k1nvf8mVoH — Call Me By Felipe ???? (@magalhaesFelipe) January 8, 2018

Até agora, nenhum dos atores fez qualquer declaração sobre os alegados abusos.

