Amigo de Kurt Cobain disponibilizou gravações raras dos Nirvana no Youtube

O músico John Purkey publicou quatro gravações raras dos Nirvana no Youtube e diz que foi Kurt Cobain quem lhe entregou as cassetes pessoalmente. As canções partilhadas pelo músico norte-americano incluem as primeiras gravações que a banda de rock de Seattle fez para o primeiro álbum “Bleach”, de 1989, e para o segundo “Nevermind”, de 1991.

A Billboard conta que John Purkey guardou as cassetes e tudo o que estava relacionada com os Nirvana durante anos, numa caixa de metal que estava guardada dentro de outra caixa de metal. O músico também pôs no Youtube uma gravação na qual conta a história das cassetes e de uma carta que Kurt Cobain, que morreu em 1994, aos 27 anos, lhe terá escrito.

Os Nirvana venderam mais de 25 milhões de álbuns nos Estados Unidos e mais de 75 milhões no mundo todo. São uma referência do movimento grunge de Seatlle e marcaram a geração que cresceu na década de 1990. Um dos singles com maior êxito da banda é o “Smells Like Teen Spirit”, do álbum Nevermind. Kurt Cobain foi encontrado morto em casa a 8 de abril de 1994. Tinha 27 anos.

