BMW Série 8 “apanhado”. Em casa e sem camuflagem

Futuro navio-almirante da marca de Munique, o BMW Série 8 deverá estar cada vez mais próximo da apresentação oficial. “Deverá” porque acaba de ser “apanhado”, nas suas formas finais, tendo mesmo sido captado o seu interior, o que nos permite ver que a versão de produção não anda muito longe do prometido pelo concept, excepção feita para algumas alterações menores.

Apesar da (má) qualidade das imagens (em particular, a do interior), parece certo que o futuro Série 8 não só manterá as formas exteriores esculpidas do protótipo, como também o anunciado interior. Se bem que, no habitáculo, a esguia e prolongada consola central exibida pelo concept foi transformada em algo um pouco mais realista, não deixando de contar com a prometida área de arrumações na base e, principalmente, com um ecrã (supostamente táctil) do sistema de informação e entretenimento, de dimensões generosas.

A par do redesenhar da consola, que parece ser substancialmente diferente daquilo que actualmente se conhece nos modelos da marca, por exemplo, com saídas de ar e botões totalmente novos, ficamos com a ideia de que a BMW instalou ainda o “obrigatório” painel de instrumentos totalmente digital. Mantendo, ao que parece, inalterado o volante.

Quanto às imagens do exterior, parecem ser de uma versão 850i ou 860i, equipada com sistema de tracção integral xDrive. Não se sabe onde terão sido tiradas, embora tudo aponte para instalações do próprio Grupo BMW, já que, lá mais atrás, vê-se igualmente aquilo que parecem ser dois Mini.

