Morreu “Fast” Eddie Clarke, guitarrista dos Motörhead

Edward Allan Clarke, mais conhecido por “Fast” Eddie Clarke, morreu esta quarta-feira, aos 67 anos. Clarke estava internado no hospital, onde estava a receber tratamento por causa de uma pneumonia. Clarke era o último membro vivo da formação clássica da mítica banda de heavy metal Motörhead.

A notícia começou por ser avançada por Ted Carroll, fundador da editora de música independente Chiswick Records, e mais tarde confirmada pela página de Facebook oficial dos Motörhead. “Estamos devastados por transmitir as notícias que acabámos de ouvir ao início desta noite… Edward Allan Clarke — ou como todos o conhecemos e adoramos, ‘Fast’ Eddie Clarke — morreu ontem pacificamente”, refere o post.

A morte de “Fast” Eddie Clarke parece ter apanhado de surpresa os restantes membros da banda. O guitarrista Phil Campbell, que entrou para a banda em 1984, admitiu estar “chocado” com as notícias. “Ele vai ser lembrado pelos seus riffs icónicos e por ter sido um verdadeiro rock n roller”, referiu, citado na página oficial dos Motörhead no Facebook.

No mesmo post, Mikkey Dee, baterista da banda, confessou que tinha visto Clarke há não muito tempo e que parecia estar em forma. “Por isso, isto é um verdadeiro choque”, admitiu, acrescentando que “estava ansioso por vê-lo no Reino Unido este verão”, quando por lá passassem “com os Scorpions”. “Agora, o Lem[mmy] e o Philphy [Animal Taylor] podem tocar com o Eddie outra vez. Se prestarem atenção, de certeza que vão conseguir ouvi-los!”

Edward Allan Clarke nasceu em 1950 na pequena localidade de Twickenham, a sudeste de Londres. Em 1976 juntou-se a Lemmy Kilmister (vocalista) e Phill Taylor (baterista) para formarem os Motörhead, lendária banda rock que ainda hoje mantém uma vasta legião de fãs em todo o mundo.

Apesar de ser membro fundador do grupo e parte importante na criação de grandes êxitoscomo Ace of Spades, ‘Fast’ Eddie abandonou o grupo em 1982, sendo substituído por Brian Robertson — que até então fazia parte dos Thin Lizzie. Recentemente, porém, o guitarrista inglês voltou a juntar-se ao grupo que ajudou a criar. Num concerto dado em 2000, na Brixton Academy, em Londres, Clarke apareceu como convidado especial, tendo voltado a subir ao palco com os Motörhead em 2014, depois de Lemmy o tr convidado para tocar a Ace of Spades.

