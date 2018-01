Trump vai ao Fórum Económico Mundial apesar de o ter criticado em campanha

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai estar presente no Fórum Económico Mundial, que todos os anos se realiza em Davos, na Suíça, no qual se reúnem políticos, líderes mundiais, milionários e empresários.

Durante a campanha presidencial, a equipa de Trump criticou o evento realizado nos Alpes Suíços, dizendo que era um exemplo daquilo que estava errado com o partido Democrata, liderado por Hillary Clinton. Steve Bannon, antigo conselheiro estratégico de Trump, chegou mesmo a dizer que as pessoas estavam “cansadas de ser ordenadas por aquilo a que chamamos o partido de Davos”.

O evento, que é associado a elitismo, raramente contou com a presença de presidentes dos Estados Unidos em funções. Trump será, aliás, apenas o segundo presidente a marcar presença em Davos. O primeiro — e por enquanto único — foi Bill Clinton. Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos entre 1981 e 1989, apareceu várias vezes no encontro, mas apenas via transmissão de vídeo.

Em declarações aos jornalistas, Sarah Sanders, a secretária de imprensa da Casa Branca, disse que “o presidente acolhe oportunidades para avançar a sua agenda America First com os líderes mundiais”, acrescentando que “o presidente tem como objetivo promover as suas políticas para fortalecer os negócios americanos, as indústrias americanas e os trabalhadores americanos.”

O encontro anual do Fórum Económico Mundial em Davos vai decorrer entre os dias 23 e 28 de janeiro.

