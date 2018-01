A entrevista de Santana Lopes em 20 tweets

A entrevista ao Observador, esta manhã, começou pela revelação deixada na noite anterior por Pacheco Pereira. Afinal Santana Lopes encontrou-se com ele no hotel da Lapa para fundar um novo partido? A primeira resposta de Santana não podia ter sido mais radical no desmentido: “Isso era tão provável como o presidente da Coreia do Norte dizer que queria ir ao cinema com o presidente Trump”. Mas o candidato a líder do PSD admitiu que houve um encontro e, a dada altura, também assume que a ideia lhe passou pela cabeça, fazendo logo o seu acto de contrição: “O pensamento é o pecado mais ligeiro.”

No estúdio do jornal — a partir do qual a entrevista foi emitida em direto no facebook — Santana tentou contornar as questões sobre o seu passado como primeiro-ministro, desdramatizando “trapalhadas” desse período: “Foi um encontro de meninos de coro, algo absolutamente imaculado ao pé do que o país passou depois”.

Na conversa de 42 minutos e cujo texto completo vai estar disponível ao fim do dia no Observador, o antigo primeiro-ministro foi também questionado sobre o pagamento em massa de quotas no PSD, em vésperas de eleições diretas, e admitiu ter “conhecimento de quotas pagas no mesmo dia e até da mesma conta bancária“. Sobre esta matéria, atirou para a frente anunciando que, se for eleito líder, vai debater-se por legislação que controle as campanhas internas dos partidos.

As maiores críticas foram para António Costa (e não para o seu rival na luta interna, Rui Rio), que “foi mais longe do que Passos Coelho”, depois de o ter criticado por ir além da troika. E manifestou-se contra o uso de cativações como “um instrumento de política económica permanente”. Também disse o que fará se não ganhar as eleições à liderança do PSD que se realizam este sábado — para se candidatar, abandonou as funções como provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa — e falou naquilo a que gosta de se dedicar: reabilitar casas.

Convidou ou não Pacheco Pereira para fundar um novo partido?

Procurou Pacheco Pereira para fundar novo partido? @PSantanaLopes: “Não, isso era tão provável como o presidente da Coreia do Norte dizer que queria ir ao cinema com o presidente Trump. Em direto: https://t.co/1TxGrJTer6 #PSLOBS — Observador (@observadorpt) January 12, 2018

.@PSantanaLopes: "Muitas vezes, quando temos histórias de amor e relacionamentos de amizade, às vezes zangamo-nos e podemos ter desabafos"⁰Em direto: https://t.co/1TxGrJTer6 #PSLOBS — Observador (@observadorpt) January 12, 2018

.@PSantanaLopes: "No acto de contrição há pensamentos, actos e omissões. Eu acho que pensamento é o pecado mais ligeiro."

Em direto: https://t.co/1TxGrJTer6 #PSLOBS — Observador (@observadorpt) January 12, 2018

.@PSantanaLopes: "É irónico estarem a fazer perguntas sobre a fidelidade ao PPD/PSD da pessoa mais distante da prática do PPD/PSD que existe no nosso partido."

Em direto: https://t.co/1TxGrJTer6 #PSLOBS — Observador (@observadorpt) January 12, 2018

Passado como primeiro-ministro

.@PSantanaLopes: "O que se passou em 2004 é um encontro de meninos de coro, algo absolutamente imaculado ao pé do que o país passou depois."

Em direto: https://t.co/1TxGrJTer6 #PSLOBS — Observador (@observadorpt) January 12, 2018

Pagamento de quotas em massa e fiscalização das diretas

Pagamento de quotas: @PSantanaLopes: "Em massa não sei. Acompanho pouco esses processos, mas sei que houve quotas enviadas no mesmo dia e até da mesma conta bancária para a sede nacional."

Em direto: https://t.co/1TxGrJTer6 #PSLOBS — Observador (@observadorpt) January 12, 2018

.@PSantanaLopes: "Devemos aprovar legislação que enquadre as campanhas internas dos partidos, no sentido de serem submetidas a regras equivalentes às dos partidos."

Em direto: https://t.co/1TxGrJTer6 #PSLOBS — Observador (@observadorpt) January 12, 2018

E uma futura luta com António Costa?

É possível ganhar a Costa? @PSantanaLopes: "Remeto para a mesma situação em que estava @passoscoelho um ano antes de ganhar as legislativas a @antoniocostapm."

Em direto: https://t.co/1TxGrJTer6 #PSLOBS — Observador (@observadorpt) January 12, 2018

.@PSantanaLopes: "@antoniocostapm beneficia de resultados positivos, de enquadramento internacional favorável. Temos de provar, neste dois anos, que somos melhores."

Em direto: https://t.co/1TxGrJTer6 #PSLOBS — Observador (@observadorpt) January 12, 2018

.@PSantanaLopes: "@antoniocostapm foi mais longe do que @passoscoelho. Anuncia défices abaixo do previsto, ele que acusava Passos de ir além da troika. Está a seguir a mesma receita."

Em direto: https://t.co/1TxGrJTer6 #PSLOBS — Observador (@observadorpt) January 12, 2018

Propostas para o país

.@PSantanaLopes: "O fundamental para Portugal é o investimento e a melhoria da produtividade."

Em direto: https://t.co/1TxGrJTer6 #PSLOBS — Observador (@observadorpt) January 12, 2018

.@PSantanaLopes: "O fundamental para Portugal é o investimento e a melhoria da produtividade."

Em direto: https://t.co/1TxGrJTer6 #PSLOBS — Observador (@observadorpt) January 12, 2018

Rendas energia: @PSantanaLopes: “O Estado tem o direito de propor a revisão mas tem de respeitar e saber que se a alteração for unilateral pode sujeitar-se a consequências dos investidores."

Em direto: https://t.co/1TxGrJBD2w #PSLOBS — Observador (@observadorpt) January 12, 2018

.@PSantanaLopes: "Temos de reconhecer que a factura que aparece aos portugueses é pesada, com tudo o que inclui. A EDP devia mudar na sua relação com os cidadãos e enviar exclusivamente os custos dos serviços que presta."

Em direto: https://t.co/1TxGrJTer6 #PSLOBS — Observador (@observadorpt) January 12, 2018

Cativações: @PSantanaLopes: "É essencial o saldo positivo nos saldos da administração pública, para libertar recursos para a amortização da dívida. Outra coisa é tornar as cativações em instrumentos de política económica permanente."

Em direto: https://t.co/1TxGrJTer6 #PSLOBS — Observador (@observadorpt) January 12, 2018

.@PSantanaLopes: "Eu não trago a religião. Eu sou católico e a minha posição é idêntica à da Igreja a que procuro pertencer. Eu sou contra a eutanásia."

Em direto: https://t.co/1TxGrJTer6 #PSLOBS — Observador (@observadorpt) January 12, 2018

Eutanásia e o catolicismo

.@PSantanaLopes: "Sendo líder partidário devo enunciar as posições que o partido defende independentemente da posição da Igreja à qual faço por pertencer."

Em direto: https://t.co/1TxGrJTer6 #PSLOBS — Observador (@observadorpt) January 12, 2018

.@PSantanaLopes: "Sendo líder partidário devo enunciar as posições que o partido defende independentemente da posição da Igreja à qual faço por pertencer."

Em direto: https://t.co/1TxGrJTer6 #PSLOBS — Observador (@observadorpt) January 12, 2018

Centeno e os bilhetes que pediu para o futebol. Devia ter castigo?

Bilhetes futebol de Centeno. @PSantanaLopes: "Quando se viola o código de conduta, a decisão é política."

Em direto: https://t.co/1TxGrJTer6 #PSLOBS — Observador (@observadorpt) January 12, 2018

Continuar a ler