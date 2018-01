App chinesa que vende vegetais vale quase 3 mil milhões de dólares

Uma aplicação chinesa que ajuda os agricultores a vender vegetais aos restaurantes vale quase três mil milhões de dólares. Chama-se Meicai e foi fundada em 2014 com o objetivo de ser a fonte de vegetais de cerca de 10 milhões de pequenos e médios restaurantes.

A startup, sediada em Pequim, já arrecadou 450 milhões de dólares em financiamentos por parte da Tiger Global Management e da China Media Capital. A empresa, que procura expandir-se no mercado dos vegetais frescos, está agora avaliada em 2,8 mil milhões de dólares. Segundo a Bloomberg Technology, a Genesis Capital é também uma das empresas investidoras.

A app, cujo nome significa “vegetal bonito”, permite que os proprietários dos restaurantes solicitem certos vegetais, como beringela ou repolho-chinês — bok choy, no seu nome original –, diretamente das quintas.

Meicai é a única aplicação que tem como principal objetivo terminar com o método tradicional de venda destes produtos, que incluem sempre a existência de intermediários.

As empresas chinesas constituem uma enorme potência no mercado: no ano passado, cinco dos maiores 10 negócios a nível mundial foram em empresas chinesas, enquanto nos EUA foram apenas dois. De acordo com o centro de pesquisa e base de dados Preqin, foram investidos na China um total de 65 mil milhões de dólares em comparação com os 77 mil milhões investidos na América do Norte.

