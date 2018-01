Juncker diz que “foi sábio” escolher alguém do Sul para presidir ao Eurogrupo

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse esta sexta-feira que “foi sábio nomear alguém que vem da Europa do Sul” para presidir ao Eurogrupo, e escusou-se a dar conselhos a Mário Centeno, com quem tem previsto encontrar-se “em breve”.

Numa conferência de imprensa em Sófia, por ocasião do lançamento da presidência semestral búlgara do Conselho da União Europeia, sensivelmente na mesma altura em que, em Paris, Mário Centeno recebia a “pasta” do seu antecessor, o holandês Jeroen Dijsselbloem, o presidente da Comissão saudou “o novo presidente do Eurogrupo” e congratulou-se por agora ter sido escolhido um ministro do Sul, “o que não se deve confundir com o Club Mediterranée”, ao contrário do que pensam “alguns ortodoxos do Norte da Europa”.

Apontando que não gosta de “dar conselhos”, Juncker sublinhou que Centeno “será o terceiro presidente permanente do Eurogrupo”, e irá encontrar-se, em breve, com aquele que “foi o primeiro”, referindo-se a si próprio (o luxemburguês assumiu a presidência do fórum informal de ministros das Finanças da zona euro entre 2005 e 2013, dando então lugar a Dijsselbloem).

Fontes europeias indicaram à Lusa que o encontro ainda não tem data fixada, sendo que Centeno se desloca a Bruxelas a 22 de janeiro para presidir nesse dia à sua primeira reunião do Eurogrupo.

Continuar a ler