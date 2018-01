EUA. Funcionários de hospital abandonam paciente no meio da rua

Funcionários de um hospital na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos da América, foram filmados a deixar uma paciente no meio da rua, durante a noite, à porta do hospital, apenas com uma bata de hospital vestida, numa noite em que as temperaturas desceram até aos -3ºC.

Na filmagem, divulgada pela Al-Jazeera, é possível ver os seguranças do hospital a transportarem a mulher numa cadeira de rodas, a deixá-la visivelmente desorientada junto à paragem de autocarro e a regressarem à unidade hospitalar.

O vídeo foi filmado por Imamu Baraka, um psicoterapeuta que vive e trabalha naquela cidade, e que àquela hora estava a deixar o seu consultório para regressar a casa. “Claramente parece haver alguns problemas mentais com este indivíduo”, diz Baraka para a câmara, enquanto se aproxima da mulher.

Baraka dirigiu-se aos seguranças para perguntar o que tinha acontecido ali. Responderam-lhe que a mulher já estava “medicamente tratada”.

O piscoterapeuta foi ter com a mulher e, apercebendo-se de que ela era incapaz de falar e estava com dificuldades respiratórias, telefonou para os serviços de emergência. Baraka ficou com a mulher até à chegada de uma ambulância, que acabou por transportá-la para a mesma clínica que a tinha abandonado pouco antes.

Quando eu estava a falar com o condutor da ambulância, apercebi-me de que isto é normal. Quando os pacientes são ‘indisciplinados’, são deixados na rua, para cuidar de si próprios”, explica Baraka.

Apesar de a lei norte-americana prever que os pacientes não podem ser abandonados enquanto precisarem de cuidados médicos, a Al Jazeera explica que o “despejo de pacientes” continua a ser um problema nos Estados Unidos.

Numa conferência de imprensa na sequência deste caso, a presidente do conselho de administração do hospital disse acreditar que foram prestados os “cuidados médicos adequados” à mulher. “Onde falhámos absolutamente foi na demonstração de humanidade básica e de compaixão”, lamentou.

